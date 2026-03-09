 / Attualità

Altare, la galleria Fugona chiude un giorno per lavori di segnaletica

Il provvedimento sarà in vigore l'11 marzo dalle ore 8.30 alle 18.30

Mercoledì 11 marzo il tratto della Sp 29 "del Colle di Cadibona" che comprende la galleria Fugona e il viadotto Rastello, nel territorio del Comune di Altare, sarà temporaneamente chiuso per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

La chiusura, prevista dalle 8.30 alle 18.30, riguarda solo questo tratto e rende impossibile la normale circolazione all’interno del tunnel. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o criticità sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno sospesi per garantire la circolazione alternativa. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione ordinaria della rete provinciale, finalizzate a migliorare la sicurezza e la visibilità della segnaletica lungo il percorso.

Graziano De Valle

