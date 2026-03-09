Altare, la galleria Fugona chiude un giorno per lavori di segnaletica

Mercoledì 11 marzo il tratto della Sp 29 "del Colle di Cadibona" che comprende la galleria Fugona e il viadotto Rastello, nel territorio del Comune di Altare, sarà temporaneamente chiuso per consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

La chiusura, prevista dalle 8.30 alle 18.30, riguarda solo questo tratto e rende impossibile la normale circolazione all’interno del tunnel. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o criticità sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori saranno sospesi per garantire la circolazione alternativa. L’intervento rientra nelle attività di manutenzione ordinaria della rete provinciale, finalizzate a migliorare la sicurezza e la visibilità della segnaletica lungo il percorso.