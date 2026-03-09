Borghetto S. Spirito: intervento da 170 mila euro per la riqualificazione di via Verdi

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione di via Verdi, un intervento atteso che punta a migliorare il decoro urbano, la sicurezza e la funzionalità della strada.

Nei giorni scorsi sono già state rimosse alcune alberature, operazione preliminare necessaria per consentire l’avvio del cantiere e la realizzazione del nuovo assetto della via.

Il progetto prevede la completa riqualificazione dell’area: verranno eliminate le attuali aiuole, ormai deteriorate e difficili da mantenere, sarà rifatto integralmente il manto stradale con nuova asfaltatura, verranno messe a dimora nuove alberature, realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica e riorganizzati i parcheggi.

In particolare, gli stalli saranno ridisegnati a “lisca di pesce”, consentendo di aumentare la disponibilità di posti auto: si passerà dagli attuali 20 a circa 30 parcheggi, che resteranno tutti gratuiti.

L’intervento ha un costo complessivo di 170.000 euro, interamente finanziato con risorse del bilancio comunale, e avrà una durata prevista di circa un mese.

Parallelamente, nella stessa zona, l’amministrazione sta portando avanti un altro importante progetto. Nei prossimi giorni partirà infatti la gara, tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Corso Raffaello.

L’intervento, molto più ampio, prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi e aree di sosta, una pista ciclabile, nuova illuminazione pubblica, nuove alberature, un parcheggio e una fontana con giochi d’acqua nella rotonda.

Il valore complessivo dell’opera è di 1.800.000 euro, finanziati per 1.500.000 euro con fondi regionali e per 300.000 euro con risorse comunali.

Il commento del sindaco Giancarlo Canepa: “Con questi interventi proseguiamo i lavori volti a migliorare la qualità degli spazi pubblici la vivibilità del nostro paese. Via Verdi verrà completamente rinnovata, con più parcheggi e servizi migliori per residenti e attività. Parallelamente stiamo portando avanti il progetto di Corso Raffaello, un intervento molto importante e atteso da tempo che cambierà il volto di tutta quella zona con marciapiedi, pista ciclabile, verde pubblico, nuovi spazi e una bellissima fontana.”

“L’obiettivo – conclude il sindaco – è continuare a investire sul miglioramento degli spazi pubblici, rendendo Borghetto sempre più ordinata, funzionale, accogliente e a misura di cittadino”.