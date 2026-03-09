Savona, nido di vespa velutina in via Genova, ma è inattivo dal 2025

Quando hanno visto quel nido di vespa velutina, simile a una grossa borsa sui rami di un albero vicino al parcheggiod ell'ospedale San Paolo, alcuni residenti del quartiere di Valloria si sono allarmati e hanno scritto, senza risultato, all’ufficio Ambiente del Comune. Poi si sono rivolti all'associazione Garfagnana Vespa Velutina, esperti di questa tematica.

Sono stati proprio loro a rispondere ai residenti che si tratta di un nido inattivo ed è registrato nella mappa come nido del 2025.

Garfagnana Vespa Velutina consiglia comunque, non appena aumentano le temperature, di posizionare una trappola anti-vespa in giardino per l’eventuale cattura di regine dallo svernamento, controllando la trappola ogni due settimane.

2In caso di presenza di Vespa velutina – spiegano gli esperti dell’associazione – o se avete bisogno di una mano per l’identificazione delle specie catturate, vi chiediamo di compilare una nuova segnalazione sul sito".

La vespa velutina è una specie invasiva che caccia le api all’ingresso dell’arnia, causandone il collasso. La sua presenza stressa le api, bloccando la raccolta di nettare e riducendo la biodiversità. È una specie molto aggressiva se il nido viene disturbato, attaccando in gruppo. La sua puntura è molto dolorosa e può provocare reazioni allergiche gravi o shock anafilattico.