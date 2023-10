Celle, auto sbanda e si schianta contro un palazzo in via Matteotti, leggermente ferita la conducente

Ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro la palazzina che una volta ospitava la sede della sezione locale degli Alpini di Celle Ligure un'auto la cui conducente, per cause non ancora ben chiarite, ha perso il controllo del mezzo.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio odierno, intorno alle 18.15, in via Matteotti. Immediatamente si è mobilitata la macchina dei soccorsi con una squadra dei Vigili del fuoco di Varazze che ha recuperato il veicolo, una pattuglia della Polizia locale che ha gestito il traffico ed effettuato i rilievi del caso, e infine un'ambulanza della Croce Rossa varazzina che ha prestato le prime cure del caso alla conducente, unica occupante del mezzo.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli né persone.