Un'indagine patrimoniale può essere richiesta ad un investigatore privato e sappiamo che questi professionisti nel settore ormai sono un punto di riferimento per tantissime persone e per tantissime aziende non solo per queste indagini di cui parliamo in questo articolo, ma per tantissimi altri motivi.

Infatti noi potremmo aver bisogno per esempio di un investigatore privato perché abbiamo paura che nostro marito o nostra moglie o un nostro compagno o compagna ci stiano tradendo, e vogliamo che questo professionista ci porti delle prove concrete in merito.

Mentre per quanto riguarda queste indagini patrimoniali facciamo riferimento ad uno strumento informativo molto prezioso in certi casi, che ha l'obiettivo di individuare dei beni sia mobili che immobili intestati ad una persona che ha un debito, o comunque possono servire ad analizzare la situazione economica di un'impresa o di un soggetto, e come vedremo nell'articolo sono informazioni utili per tanti motivi.

Ad esempio una donna potrebbe chiedere ad un investigatore privato di indagare sul patrimonio o meglio sulla situazione economica e patrimoniale dell'ex marito, che è un qualcosa che potrebbe essere utile in un processo per il divorzio, per quanto riguarda l'assegno di mantenimento che deve essere stabilito dal Giudice.

Oppure magari per motivi di business vogliamo entrare in affari con un'altra persona o con un'altra azienda e incarichiamo un investigatore privato di andare a fare delle ricerche sulle loro reali condizioni economiche, anche in termini di fallimenti, pignoramenti, sequestri, o anche ipoteche giudiziarie.

A tutto ciò si potrà arrivare grazie all'analisi incrociata di molti documenti in primis online e quindi parliamo di archivi pubblici e banche dati e quando serve anche controllando quella persona con strumenti di sorveglianza vari che gli investigatori utilizzano in questo contesto.

Quando parliamo di investigatori privati e quando parliamo del loro lavoro sempre dobbiamo ricordarci che da una parte hanno tante frecce al loro arco per raggiungere dei risultati investigativi, ma dall'altro lato devono rispettare delle regole di ingaggio ben precise per non essere loro stessi poi a violare la legge.

Dobbiamo scegliere un investigatore privato che sia esperto nell'ambito delle indagini patrimoniali

Soprattutto se viviamo in una grande città di certo non ci mancheranno le opzioni quando ci metteremo a cercare un investigatore privato, e semmai la sfida sarà trovare un professionista che ci ispiri fiducia per qualche motivo, e soprattutto che sia un professionista che sia esperto in questo tipo di indagine patrimoniale.

Chiaramente intanto possiamo andare a guardare i loro siti internet però ci sarà riportato e questi professionisti sono esperti praticamente di qualsiasi tipo di indagine, e quindi non è sufficiente guardare solo questo.

Mentre sarebbe molto meglio andare a guardare delle recensioni che possiamo trovare degli altri clienti che magari ne hanno avuto bisogno per il nostro stesso motivo, e che riportano i risultati che hanno ottenuto, e soprattutto riferiranno anche come si sono trovate dal punto di vista umano.

Poi starà a noi fissare un appuntamento per una consulenza gratuita, per capire se ci sono le condizioni per collaborare assieme.