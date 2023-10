Procede con slancio la stagione alle Terme di Lurisia, apprezzate anche dai turisti stranieri

Proseguono con rinnovato entusiasmo le attività alle Terme di Lurisia, nel comune di Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo.

Dopo un'estate ricca di appuntamenti, che hanno visto la nutrita partecipazione anche di turisti stranieri, l'istituto termale, che è stato interessato da importanti interventi di rinnovo e ampliamento grazie al dottor Invernizzi, è pronto a proporre nuove iniziative.

Oltre ad aperture straordinarie, che verranno proposte nei periodi delle festività invernali, infatti, le Terme di Lurisia aderiscono all'iniziativa proposta dalla Regione Piemonte.

Dal 20 ottobre al 15 novembre, dal lunedì al venerdì, sarà possibile usufruire dei voucher da un minimo di 50 euro a un massimo di 150 euro a persona, per accedere a servizi benessere ed estetica. La prenotazione è obbligatoria.

In dettaglio:

Area benessere : grotta ai vapori termali, sauna finlandese, sauna infrarossi, vasca idromassaggio, percorso kneipp e sala relax;(circa 2 ore e 30 minuti/3 ore);

Area estetica: trattamenti estetici viso, mani, piedi e massaggi rigeneranti con personale specializzato.

"Nel corso della stagione 2023 - spiegano dalle Terme di Lurisia - abbiamo registrato un notevole incremento di pubblico, proveniente anche dall'estero. Oltre cure termali, trattamenti masso fisioterapici, visite specialistiche e trattamenti benessere, hanno avuto un ottimo riscontro i diversi eventi tematici che abbiamo proposto. Tra i più apprezzati: le lezioni di yoga all’aperto nel nostro parco termale, impreziosite dal percorso benessere nell’Antro delle Acque e le serate con accesso alla grotta dei vapori termali, sauna finlandese e a infrarossi, con percorso kneipp che includevano un aperitivo a base di sushi nella nostra saletta relax al termine dei trattamenti".

L'istituto termale, nel corso dei mesi estivi, ha presenziato anche ad importanti appuntamenti sul territorio, dal Monregalese al Cebano, promuovendo i propri servizi che spaziano dalle cure termali al benessere a 360°.

A Lurisia Terme potrete usufruire infatti anche di massaggi, trattamenti per il viso con il fango termale, per corpo e gambe, ma anche manicure e speciali trattamenti per il cuoio capelluto.

L'istituto si distingue poi per una speciale attenzione ai più piccoli: "Le terme dei bambini" per cure inalatorie, in convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Oltre ai trattamenti per cura e benessere, le Terme di Lurisia propongono anche visite guidate all'interno delle grotte per i gruppi che ne facciano richiesta: un'occasione per scoprire il mondo termale e la storia del centro di Lurisia con esperti del settore.

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nei mesi primaverili ed estivi - proseguono dall'istituto termale - l'obiettivo è quello di riuscire ad ampliare la nostra offerta, potenziando gli orari e il periodo di apertura e per il 2024 vi attendono grandi novità, ne sveliamo una in un'anteprima: sono in corso i lavori per la realizzazione di una piscina all'aperto, che andrà ad arricchire l'offerta del nostro centro".

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0174683421 o scrivere su whatsapp a 3347432014.

Per restare sempre aggiornati seguite i canali social delle Terme di Lurisia su Facebook e Instagram.