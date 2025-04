Finale, sopralluogo sulla frana di Capo San Donato di Comune e Regione: oggi il summit in Prefettura

Mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza della strada, al momento chiusa in entrambe le direzioni, stamattina sulla frana di Capo San Donato a Finale è stato tempo di un sopralluogo congiunto tra il sindaco Angelo Berlangieri, l'assessore all'Urbanistica Umberto Luzi, la presidente di Servizi di Riviera (gestore del porto, ndr) Sara Badano e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"La situazione in località Capo San Donato è estremamente delicata e critica ma l'intervento dell'Amministrazione comunale, che segue puntualmente lo stato dei lavori, è stato immediato" dichiara proprio il consigliere Vaccarezza.

Nelle prossime ore sono attese intanto novità: a mezzogiorno, in Prefettura, si è svolto un vertice con tutte le parti coinvolte per trovare le soluzioni utili a garantire la massima sicurezza, ridurre al minimo il disagio e arrivare, il prima possibile, a una riapertura almeno a senso unico alternato della via Aurelia. Al momento, infatti, la strada è chiusa prudenzialmente da un'ordinanza di Anas fino al 29 aprile per consentire la messa in sicurezza dell'area interessata dallo smottamento.

"Ogni ente coinvolto ha l'obbligo di fare la propria parte - continua Vaccarezza - Regione Liguria ha garantito, da oggi, l'eliminazione dei cantieri autostradali fino al 6 maggio: non vi sono dubbi sulla positiva ricaduta a livello di viabilità. Anche la Provincia di Savona ha dato il proprio contributo con l'utilizzo di movieri sulla strada delle Manie, per fare in modo che l'unica alternativa oggi aperta sia fruibile nel modo più rapido possibile e anche per evitare che, ad esempio, un autoarticolato salendo per le Manie blocchi la strada. Il Comune, che sta svolgendo la parte più impegnativa degli interventi, sta lavorando per verificare nel minor tempo possibile la tenuta del costone: se così dovesse essere c'è già in prospettiva una riapertura della strada a senso unico alternato a breve".

Questa mattina, intanto, i tecnici del Comune insieme all'amministrazione e a Servizi di Riviera S.P.A. hanno verificato la realizzazione di un bypass e, quindi di un piano B che, comunque in tempo rapidi, potrebbe garantire una viabilità a senso unico alternato.

Questi gli interventi immediati per una prima messa in sicurezza che consentiranno, poi, di svolgere, i lavori e terminare il cantiere che già era operativo per arrivare alla riapertura definitiva.

"Un plauso va ad Angelo Berlangieri e alla sua amministrazione; hanno saputo reagire con velocità ed efficienza e stanno lavorando con impegno per far sì che il territorio torni alla normalità quanto prima" conclude il consigliere Angelo Vaccarezza.