Porta a porta, anche Sanremo ha cambiato rotta. Orsi: "Perché a Savona non impariamo da chi già ci è passato"

Non c'è bisogno di andare troppo lontano per trovare un Comune che dal porta a porta spinto è passato ai cassonetti intelligenti in maggior parte della città. A Sanremo il passaggio al cambio del sistema di raccolta è partito lo scorso febbraio con l'obiettivo di arrivare nel 2026 a coprire grazie alle isole ecologiche la maggior parte del territorio comunale.

“Sanremo è città come densità e come numero di abitanti molto simile a Savona- spiega Fabio Orsi del gruppo consiliare PensieroLibero.zero - Come aspirerebbe ad essere Savona è una città importante ad alta vocazione turistica. Perché non impariamo da chi già ci è passato anziché citare a modello da imitare piccoli comuni con qualche migliaio di abitanti, meno di un quartiere di Savona?".

Già nell'ultima commissione consiliare sulla raccolta rifiuti l'opposizione ha chiesto uno stop sull'avvio del nuovo servizio.

"La Giunta deve a nostro avviso fermare l’avvio del servizio fino ad ottobre- prosegue Orsi - esaminare tutte le possibili migliorie e modifiche al progetto e risolvere tutte le criticità che quotidianamente emergono ed a cui altrimenti si andrà incontro, basti pensare che le delibere assembleari condominiali che hanno provato a disciplinare compiti e oneri si contano oggi sulle dita di una mano e, secondo la Giunta, in un mese dovrebbe essere tutto deciso e pronto a partire. È Una situazione senza senso".

Intanto i gruppi di opposizione si stanno organizzando per un'iniziativa consiliare unitaria che vedrà la luce nei prossimi giorni.