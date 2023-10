Anteprima Zerodiciannove, l'8 novembre il primo appuntamento. A maggio ritornano gli eventi in piazza

Dopo il bilancio entusiasmante del primo anno (un pubblico di 2.180 bambini e ragazzi, 18 autori di rilievo nazionale e 3 case editrici ad animare eventi e workshop) è ai nastri di partenza l'edizione 2023-2024 di Zerodiciannove - Leggendo si cresce, il primo festival savonese dedicato all'illustrazione e alla letteratura per l'infanzia.

Il tema di quest'anno è "Leggersi", dunque la costruzione di una comunità educante attraverso il rafforzamento dell'identità personale. Visti i risultati (percorsi di lettura in 106 classi e 8 corsi di formazione dedicati ai docenti) anche quest'anno la formula del festival prevede una prima parte, da novembre fino a primavera, dentro le scuole e una seconda parte, da giovedì 2 a domenica 5 maggio, in diverse location della città e aperte al pubblico.

"Ed è proprio la formazione e il coinvolgimento dei docenti e degli studenti, dai nidi alle superiori, che caratterizza Zerodiciannove e ne fa un progetto unico nel suo genere – ha spiegato Elisa Di Padova, Assessore alle Politiche Educative – Tutto questo avviene in una città che ha un concentrato di energie e competenze preziose, che è stata riconosciuta 'Città che Legge' dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e su cui stiamo facendo un investimento trasversale per farla diventare una città educante con un progetto che parta da zero anni”.

La formazione di quest'anno prevede due tipi di offerte: corsi gratuiti, aperti a docenti, educatori, bibliotecari, librai e a tutti coloro che sono interessati alle tematiche dell'orientamento narrativo e alla pluralità di linguaggi nella letteratura per l'adolescenza e l'infanzia; mentre nel fine settimana è in programma una serie di laboratori.

Rispondendo anche alle richieste dei docenti si è deciso di dare maggiore spazio ad attività formative laboratoriali che permettano ai docenti e ai formatori di entrare nel vivo delle diverse tematiche.

Il primo appuntamento è mercoledì 8 novembre con Martina Evangelista nell'ambito di OrientaRagazzi 2023.

"Pur dando conto alla pluralità dei linguaggi – continua l'Assessore Di Padova - quest'anno il focus sarà il linguaggio poetico. Sono stati invitati alcuni tra i più importanti poeti italiani per bambini e ragazzi affinchè i docenti potessero entrare in contatto con differenti approcci. Un progetto che proprio perchè incardinato nella scuola, luogo della democrazia e delle pari opportunità è, in concreto, una battaglia contro la povertà educativa e le disuguaglianze".

L'immagine 2023-2024 è stata affidata all'illustratrice Marianna Balducci, una delle protagoniste dello scorso anno che per l'edizione di quest'anno ha ideato una serie di lettori illustrati realizzati con foto-collage di ritagli di pagine di diversi libri, a voler significare che l'identità di un lettore si costruisce attraverso un insieme di titoli del cuore.

Il progetto ZeroDiciannove, in costante crescita, è del Comune di Savona che lo sostiene grazie anche al contributo della Fondazione De Mari.

Il Festival oltre ad attrarre moltissime persone nelle giornate di maggio ha un valore per tutto il comprensorio. In più quest'anno si arricchisce di due spin-off: uno attivato con il Comune di Albissola Marina, l'altro con il Comune di Vado Ligure.

E' stato inoltre confermato il prestigioso parterariato con la rivista Andersen.

Per partecipare ai corsi (l'elenco è nel pdf allegato) è necessaria la prenotazione. Per informazioni e contatti - info@zerodiciannove.it