Quiliano: le iniziative del Comune per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, la Città di Quiliano rinnova il proprio impegno nel ricordare le vittime della Shoah e nel promuovere una riflessione condivisa sui valori della memoria, della responsabilità e della consapevolezza storica.
Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un momento di approfondimento culturale aperto alla cittadinanza. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare di Piazza Costituzione, l’Assessore alla Cultura Nadia Ottonello introdurrà alcuni importanti testi che raccontano l’esperienza dei campi di concentramento e della persecuzione nazista: “Il volontario di Auschwitz” di Witold Pilecki, “Volontario ad Auschwitz” di Jack Fairweather e “Il Maestro di Auschwitz” di Otto B. Kraus. Opere diverse, ma unite dalla forza della testimonianza e dalla necessità di non dimenticare.
La serata proseguirà con la proiezione del film “Le assaggiatrici”, diretto da Silvio Soldini e tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino, un racconto intenso che offre uno sguardo originale e umano su uno degli aspetti meno conosciuti del regime nazista, a cura del Gruppo Cineforum “Quei bravi ragazzi”.
Come ogni anno, anche la Biblioteca Civica A. Aonzo di Quiliano parteciperà alle celebrazioni allestendo una vetrina tematica di libri dedicati al Giorno della Memoria, che sarà inoltre promossa attraverso i canali social della biblioteca, per stimolare la lettura e la riflessione anche oltre l’evento.
Con queste iniziative, la Città di Quiliano intende offrire alla comunità un’occasione di incontro e di approfondimento, affinché il ricordo del passato continui a essere un monito vivo e attuale per il presente e per le nuove generazioni.