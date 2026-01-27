Quiliano: le iniziative del Comune per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, la Città di Quiliano rinnova il proprio impegno nel ricordare le vittime della Shoah e nel promuovere una riflessione condivisa sui valori della memoria, della responsabilità e della consapevolezza storica.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un momento di approfondimento culturale aperto alla cittadinanza. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare di Piazza Costituzione, l’Assessore alla Cultura Nadia Ottonello introdurrà alcuni importanti testi che raccontano l’esperienza dei campi di concentramento e della persecuzione nazista: “Il volontario di Auschwitz” di Witold Pilecki, “Volontario ad Auschwitz” di Jack Fairweather e “Il Maestro di Auschwitz” di Otto B. Kraus. Opere diverse, ma unite dalla forza della testimonianza e dalla necessità di non dimenticare.