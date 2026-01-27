Savona, rissa tra donne in via Bruzzone: la lite partita tra due giovani, la madre interviene e viene aggredita

L’altro pomeriggio, a Savona, la Polizia di Stato è intervenuta in via Bruzzone a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 (NUE), che segnalava un’accesa lite in strada tra tre donne.

Gli operatori delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato le donne coinvolte in una violenta lite che, considerati gli evidenti segni di percosse e le lesioni lamentate dalle persone coinvolte, era degenerata in rissa.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è emerso che la lite, presumibilmente scaturita per futili motivi, aveva inizialmente coinvolto due giovani donne, le quali, durante un’accesa discussione, avevano cominciato a spintonarsi a vicenda. Successivamente, la madre di una delle due, intervenuta nel tentativo di difendere la figlia, è stata anch’essa aggredita e coinvolta.

Le tre, dopo essere state soccorse, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per le cure del caso.

Al termine delle formalità di rito, tutte e tre sono state deferite all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di rissa.