Celle, da aprile tornerà il semaforo per i lavori sul S. Brigida. Sindaco: "Cantiere non andrà oltre il 15 giugno"

Il cantiere sull'A10 nella galleria Cassisi all'altezza di Celle Ligure si concluderà il 31 marzo e successivamente partiranno i lavori di Anas sull'Aurelia per l'adeguamento idraulico del rio Santa Brigida.

Ad annunciarlo l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone specificando che gli interventi autostradali quindi si concluderanno in anticipo dando poi spazio al cantiere sulla statale che da tempo doveva essere effettuato nel comune cellese anche a seguito dei diversi sopralluoghi dell'ente statale e del Comune nelle abitazioni che avevano subito cedimenti a causa dei lavori del 2020.

Spazio quindi ai famigerati e tanto temuti semafori, con lo stop però alle lavorazioni che è previsto per i mesi estivi.

“I lavori avrebbero dovuto iniziare in questo periodo, ma a seguito del cantiere urgente sulla galleria Cassisi, giustamente Anas in concerto con Regione ed Aspi, hanno deciso di rinviare l’inizio del cantiere Santa Brigida per evitare sovrapposizioni che sarebbero deleterie per il traffico sulla via Aurelia. Nel frattempo ANAS ha iniziato i monitoraggi delle case danneggiate dal cantiere precedente ed i testimoniali di stato per il nuovo cantiere - ha spiegato il Sindaco Marco Beltrame - Ho personalmente contattato tutti i proprietari delle case danneggiate, spiegando loro il cronoprogramma deciso insieme ad ANAS, ed ho presenziato personalmente alla maggior parte dei testimoniali di stato e dove non ho partecipato ho visionato comunque gli immobili".

"La collaborazione con ANAS e con la ditta incaricata di completare il lavoro è ottima e costante. Tutti stiamo lavorando per tutelare al massimo i proprietari degli alloggi interessati dal cantiere, inoltre si lavora però per portarlo finalmente a termine e risolvere una volta per tutte questa annosa situazione. Il cantiere in ogni caso non continuerà oltre il 15 giugno per consentire il regolare svolgimento della stagione estiva e riprenderà a fine stagione" ha concluso il primo cittadino cellese.