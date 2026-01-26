 / Cronaca

Cronaca | 26 gennaio 2026, 18:40

Savona, scontro tra autobus e auto in via Vittime di Brescia (FOTO)

L'incidente si è verificato intorno alle 17.45

Savona, scontro tra autobus e auto in via Vittime di Brescia (FOTO)

Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.45, in via Vittime di Brescia a Savona ha visto coinvolti un autobus di Tpl Linea, in servizio sulla linea 2 - 2/, e un’auto.

Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri né tra gli occupanti del veicolo. L’incidente ha però causato rallentamenti e ripercussioni sulla circolazione, con disagi temporanei al traffico della zona.

Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium