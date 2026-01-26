Savona, scontro tra autobus e auto in via Vittime di Brescia (FOTO)

Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17.45, in via Vittime di Brescia a Savona ha visto coinvolti un autobus di Tpl Linea, in servizio sulla linea 2 - 2/, e un’auto.
Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri né tra gli occupanti del veicolo. L’incidente ha però causato rallentamenti e ripercussioni sulla circolazione, con disagi temporanei al traffico della zona.
Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.