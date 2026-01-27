A10, tamponamento tra tir e furgone: un ferito al Santa Corona, traffico in tilt

Questa mattina, poco dopo le 9, un incidente stradale ha coinvolto un furgone e un tir lungo l’autostrada A10, nel tratto tra Albisola e Savona in direzione del capoluogo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento.

Il conducente del furgone è rimasto incastrato nel veicolo, ma è stato rapidamente estratto dai vigili del fuoco e affidato ai soccorritori della Croce Oro Mare di Albissola, della Croce Verde di Albisola e all’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona, dove è stato riscontrato la frattura di una gamba.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’incidente e garantire la sicurezza della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso si sono registrati disagi al traffico, con 8 chilometri di coda nel tratto interessato e ripercussioni anche sull’Aurelia da Celle in direzione Savona.