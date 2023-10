Savona |

Rigassificatore, la giunta Russo approva le osservazioni alla valutazione d'impatto ambientale

L'amministrazione di Savona conferma la propria posizione contro il progetto e approva il documento sulla base delle perizie tecniche affidate alla società Terra, considerando l'impatto sanitario e una serie di altri parametri

Con il passaggio in giunta l'amministrazione comunale di Savona ufficializza le osservazioni e la propria posizione negativa nei confronti del progetto della Golar Tundra. Si tratta della realizzazione di un sistema a ormeggio a torretta a circa 4 chilometri dalla costa del Comune di Vado Ligure e a 2,8 chilometri dalla foce del Torrente Letimbro nel Comune di Savona al quale verrà fissata la nave gasiera “Golar Tundra” attualmente nel porto di Piombino. “Il territorio del Comune di Savona – si legge nella delibera di giunta - subisce importanti ricadute dirette e indirette e pertanto non può essere escluso dall'iter per il rilascio dell'autorizzazione unica”. Proprio per la collocazione della Golar Tundra, a poca distanza dalla costa savonese, contrasterebbe con l'economia turistico-balneare che caratterizza quel tratto di costa. “ Le spiagge savonesi – prosegue la giunta - e in particolare la porzione delle Fornaci, insignita da diversi anni dalla Bandiera Blu, insistono su un'area a forte vocazione turistica sulla quale sono stati destinati importanti investimenti economici e altri sono previsti nell'immediato futuro." "L'amministrazione ha inoltre recentemente rinnovato con Deliberazione di Giunta , l'adesione alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos che si pone come finalità la salvaguardia della presenza dei mammiferi marini e dei loro habitat, proteggendoli dagli impatti negativi diretti e indiretti delle attività umane”. Non meno importante è l'aspetto sanitario della collocazione di un impianto industriale come la Golar Tundra a pochi chilometri dalla città, per cui, spiega l'amministrazione Russo “il territorio comunale subisce, inoltre, un significativo impatto sanitario dal progetto in questione”.

Elena Romanato

