Carcare, le creazioni di Leonello Oliveri il professore di liceo in pensione che costruisce giocattoli di legno

"Con i nipotini 'in età giusta', un vecchio set di arnesi da falegname appartenuti al nonno – un emigrato negli USA – e un locale adatto, mi sono detto: perché no? Così ho iniziato a creare giocattoli in legno, con l' idea di divertirli e insegnare loro l'importanza della manualità Alla fine, però, mi sono divertito anche io", spiega sul suo blog Oliveri, il cui entusiasmo sembra non essere mai spento.