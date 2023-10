Pronto soccorso e attese infinite, una lettrice: "Quasi 5 ore in ortopedia, 3 minuti di visita e un referto che non arriva"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da una nostra lettrice che racconta un episodio avvenuto al pronto soccorso savonese del San Paolo.

"Ieri pomeriggio (16 ottobre per chi legge, ndr) alle 17 arrivo, dalla Valbormida, al pronto soccorso di Savona dell'ospedale San Paolo, perché mio figlio di 9 anni il giorno prima si è fatto male a un piede giocando a calcio. Poiché ha dolore e non si regge sul piede, ci viene consigliata una lastra per escludere eventuali fratture.

Alle 17 il triage ci accoglie e rilascia il numero progressivo 621, dicendo di accomodarci nella sala di attesa di ortopedia lì accanto. La porta dell'ambulatorio ortopedico è chiusa. Silenzio di tomba. Persone in attesa nella sala.

Dopo mezz'ora di assoluto silenzio capisco che la maggior parte delle persone ha già effettuato i raggi (alcuni già al mattino) ma che non vengono chiamati perché a causa di un guasto nel sistema informatico il dottore non riesce a vedere i referti. Silenzio di tomba.

Nel frattempo scopro che, come noi, altri in attesa non sono neanche ancora stati visitati per capire se e quale altra indagine diagnostica si renda necessaria. Silenzio di tomba ora interrotto da una infermiera che esce dall'ambulatorio per confermare il guasto e suggerisce 'a chi vuole' di andare via e tornare il giorno dopo. Diverse persone sofferenti e doloranti evidentemente non possono andarsene.

Dopo circa mezz'ora, alle 18.00 riprendono le visite. Prima dei pazienti già visitati e sottoposti a RX al mattino per chiudere le cartelle, gli altri doloranti e non ancora visitati possono aspettare ancora un po'.

Tra tutti un uomo anziano, 82 anni, con una frattura, è dalle 11 del mattino fuori dalla porta su un lettino di emergenza in attesa (non si sa per quanto ancora) che gli venga assegnato un letto in reparto. L'uomo è digiuno dal mattino; si sente accaldato e chiede che gli venga misurata la febbre: 38,5. E nel frattempo sono le 19.30.

A quell'ora e dopo due ore e mezza di attesa l'infermiera esce dall'ambulatorio viene verso di me e mi fa le stesse domande che mi hanno posto al triage, Credo sia uno scherzo, rispondo. L'infermiera rientra nell'ambulatorio, nuovamente silenzio di tomba.

Nel frattempo arrivano altre persone evidentemente sofferenti che vengono 'parcheggiate' chi su barella chi su sedia a rotelle fuori dalla porta dell'ambulatorio, dalla quale nel frattempo non è più entrato e uscito nessuno. Allora, abbastanza innervosita, mi alzo e busso alla porta per chiedere se nel frattempo si fosse verificato qualche altro guasto. Una persona, infermiera o dottoressa esce frettolosamente ridacchiando e se ne va, mentre la solita infermiera, peraltro molto gentile, mi risponde: 'No, no, ora vi chiamiamo'.

Intanto sono quasi le 20. Il signore anziano sempre sulla barella fuori dalla porta in attesa di un letto in reparto, 3 persone con i raggi fatti al mattino in attesa di referto, due donne doloranti in attesa (dalle 15) della prima visita e noi. Pochi minuti prima delle venti veniamo chiamati e mandati a fare i raggi; il tutto accade in 3 minuti dopo 3 ore di attesa.