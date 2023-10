Code ai pronto soccorso, Asl2: "Anche in caso di disservizi, vi sono linee guida da seguire"

Questa la risposta dell'azienda alla missiva in cui la donna, madre di un bambino di 9 anni con un problema di infortunio, fortunatamente pare non grave, a un piede, ha raccontato la sua giornata con oltre cinque ore d'attesa tra diverse situazioni intercorse durante la permanenza nel nosocomio.

Una risposta che arriva anche sulle riflessioni della donna, la signora Francesca, che raccontava di anziani lasciati per molto tempo su barelle e altre legate, a quanto pare, a un guasto tecnico.

"In linea generale - spiegano nella loro nota da Asl2 - si segnala che le tempistiche del Pronto Soccorso e dei servizi collegati sono improntati ad un’organizzazione basata su linee guida internazionali e secondo codici di accesso definiti per garantire la precedenza alle cure a chi ne ha maggiormente bisogno. Personale specializzato valuta le condizioni dei pazienti in arrivo ed assegna un codice colore che indica la priorità di accesso alle sale visita e conseguenti accertamenti".

"I pazienti in attesa - puntualizzano ancora - sono sorvegliati da personale sanitario a cui possono rivolgersi in caso di peggioramento delle condizioni. L’attesa per i pazienti non urgenti o con urgenza minore potrebbe prolungarsi anche per più ore in quanto la visita è prevista dopo i casi più urgenti".