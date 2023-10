Visita in Val Bormida alla scoperta dell'ex Acna e del Ferrania Film Museum

Visita in Val Bormida, a Cengio e Ferrania, organizzata dall'Associazione inGE, in collaborazione con il comune di Cengio e il Ferrania Film Museum. L'appuntamento è fissato per sabato 21 ottobre.

Cengio è crocevia tra Liguria e Piemonte e punto di difesa strategico verso il mare e verso i monti. Un comune della provincia di Savona situato in Alta Val Bormida, sul versante settentrionale delle Alpi Liguri che hanno inizio dalla bocchetta di Altare (o colle di Cadibona) e si estendono in tutto il Ponente Ligure.

Ferrania (Fragna in piemontese) è una frazione di Cairo Montenotte situata ad una altitudine di 365 m s.l.m., sempre in Val Bormida e già famosa per la presenza di quella che fu la più importante fabbrica italiana per la produzione di esplosivi e cellulosa.

La loro storia, le attività economiche, la memoria del lavoro e gli edifici sono strettamente legati alla storia della chimica italiana e del porto di Savona.

In collaborazione con il comune di Cengio, la mattina visita di Cengio e al Palazzo Rosso che fu dopolavoro Acna di Cengio e alle aree industriali (previa autorizzazione di ENI Rewind, altrimenti in esterno). Prima di arrivare a Cengio, tappa introduttiva a San Giuseppe di Cairo/Bragno presso le funivie di Savona, perché lo sviluppo industriale della valle è legato indissolubilmente alla costruzione di questa imponente infrastruttura.

Nel pomeriggio, visita guidata al Ferrania Film Museum a Cairo Montenotte - ricco di materiale storico, fotografico e cinematografico dedicato alla fabbrica delle pellicole nata nel 1917 - e al sito industriale di Ferrania (esterno). Per informazioni, programma dettagliato e prenotazione scrivere a a percorsi@inge-cultura.org.