Zampa-Fest ad Alassio, successo per la prima edizione dell'evento dedicato agli amici a quattro zampe (FOTO)

Entusiasmante giornata dedicata agli amici a quattro zampe ad Alassio, lo scorso 15 ottobre, dove è andato in scena la prima edizione di Zampa-Fest.

L'evento ha avuto luogo in piazza Partigiani ed è stato caratterizzato da un programma ricco e coinvolgente, con gli appassionati di animali che insieme ai loro amici a quattro zampe hanno avuto l'opportunità di partecipare ad una suggestiva passeggiata lungo la splendida spiaggia alassina.

Applausi poi per le dimostrazioni di rally obedience a cura della ASD Blue River 2.0 di Borghetto Santo Spirito: prove che hanno messo in luce la straordinaria sintonia tra cani e addestratori, un vero spettacolo per il pubblico presente.