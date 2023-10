"Sahaja Yoga. La via spontanea alla realizzazione del sé": il 21 ottobre un incontro alla Ubik di Savona

"Sahaja Yoga. La via spontanea alla realizzazione del sé". Sabato 21 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro a cura di Simona Bruzzone, Dorina Caronna, Franco Giacosa e Anatoli Sestov.

Sahaja Yoga (il dono di Shri Mataji Nirmala Devi, una figura senza precedenti nella storia della ricerca interiore) è un metodo unico di meditazione, praticato oggi da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, che permette di trovare l’equilibrio e gioire del presente.

Ciascuno di noi possiede un innato potenziale spirituale (che spesso viene offuscato dai problemi della vita quotidiana) e non aspetta che il nostro desiderio per risvegliarsi e condurci alla Realizzazione del Sé, riportandoci in armonia con l'energia onnipervadente e permettendoci di conseguire il più alto precetto della saggezza antica: conoscere noi stessi. Sahaja Yoga è noto anche come yoga spontaneo, poiché è semplice e immediato, e può essere praticato da tutti. Nell’incontro sono previsti anche una sessione pratica di meditazione.

Alla presentazione alla Ubik seguiranno quattro incontri gratuiti serali di approfondimento con sessioni pratiche di meditazione da fine ottobre alla Stella Maris a Savona (WattsApp 3664400552).