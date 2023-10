Albenga, Bruno Robello De Filippis da Fdi approda in Udc: “La città ha bisogno di centralità, gliela daremo”

Dopo aver abbandonato Fratelli d’Italia l’ex capogruppo ed assessore della Giunta Guarnieri, Bruno Robello De Filippis, ha avuto un incontro con il segretario provinciale Udc di Savona Roberto Pizzorno e il coordinatore Udc Albenga e Valli Ingaune, Cosimo Luppino, i quali hanno proposto a Robello de Filippis di entrare con forza nella compagine centrista per creare un progetto politico in vista delle prossime amministrative ad Albenga.

“Abbiamo avuto un incontro molto positivo e propositivo – afferma il segretario provinciale dell’UDC di Savona, Roberto Pizzorno -. L’ idea di Robello era quella di abbandonare la politica locale, ma dinnanzi alle nostre idee e programmi ha accettato, senza esitare e con grande entusiasmo, di entrare a far parte del nostro partito L’ Udc aveva bisogno di una scossa politica e credo che questa scossa arriverà puntuale”.

“Avevo perso entusiasmo verso l’idea politica della cosa pubblica - dichiara Robello De Filippis -, ma dopo vari incontri con il segretario provinciale Roberto Pizzorno ed i suoi collaboratori, ho rivisto la mia energia crescere. E’ ambiente serio, e sereno quello dell’Udc, fatto di competenza culturale, ideale per lavorare nel rispetto di tutte le compagini, ma con le idee chiare di come crescere e proporsi. Si parla molto dei cosiddetti moderati, io non sono moderato nelle forme ma moderato nei contenuti, credo che Albenga abbia bisogno di un ‘centro politico’, sicuramente ha bisogno di centralità, gliela daremo”.