Savona, Romagnoli dichiarata decaduta dalla Corte d'appello: "Una dimenticanza costata cara"

Ileana Romagnoli, consigliere comunale di Savona della lista Toti per Savona, è stata dichiarata decaduta dalla sua carica dalla Corte d'Appello per non aver fornito tutta la documentazione richiesta sulle spese elettorali delle ultime comunali.

"Nella mia storia di persona pubblica e impegnata in politica - spiega Romagnoli - ho sempre rispettato le legge con scrupolo. Purtroppo, per un errore mio (ho materialmente dimenticato, contrariamente alla mia consueta meticolosità, la comunicazione scritta di sollecitazione sotto i tanti fascicoli di lavoro) non ho risposto in tempo utile alla richiesta pervenutomi di presentare la documentazione richiesta. Come tutti si può sbagliare anche solo per una semplice dimenticanza tra i mille impegni che riempiono la vita di tutti noi".

"Nella campagna elettorale ho speso - prosegue Romagnoli - perfettamente documentati poco più di 1000 euro. La documentazione è ovviamente disponibile e comunque la consegnerò sebbene fuori tempo massimo. Per questa dimenticanza ho pagato una multa sinceramente spropositata e la decadenza dal ruolo di Consigliere comunale".

"Un prezzo enorme e se mi consente eccessivo. Sono donna delle Istituzioni e come detto abituata a rispettare la legge comunque. Non amo accampare scuse, recriminazioni o dare la colpa ad altri come spesso molti fanno".

"E’ un modo di fare- conclude- che non mi appartiene. Mi assumo le mie responsabilità belle o scomode che siano. E anche in questo caso mi comporterò coerentemente come sempre ho fatto. Il mio impegno pubblico e politico ovviamente continuerà, certa di poter dare un contributo alla Comunità di cittadini alla quale appartengo e sono orgogliosa di appartenere".