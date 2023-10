Ammodernamento tecnologico: per ASL 2 in arrivo 2.530 pc per le strutture ospedaliere

Grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), arriveranno a breve 2.530 nuovi pc a basso impatto ambientale da destinare alle strutture e ai servizi ospedalieri di ASL 2 Savonese.

Gli acquisti, la cui delibera di approvazione dell'investimento è stata firmata questa settimana tramite adesione ad apposita Convenzione Consip, avrà un importo totale di 1 milione e 410mila euro circa (IVA compresa).

Nel capitolo “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione Ospedali sedi di DEA di I e II livello”, il PNRR punta infatti al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti oltre all’efficientamento dei sistemi informativi delle strutture ospedaliere sedi di DEA. In questo ambito di finanziamento, Regione Liguria e A.Li.Sa hanno assegnato a ogni Azienda Sanitaria una determinata quota, che per ASL 2 ammonta a circa 5 milioni di euro.

Sulla base di questa disponibilità, l'azienda sanitaria savonese (in accordo con A.li.Sa, Liguria Digitale e gli altri Enti sanitari liguri) ha definito diverse e importanti progettualità di investimento (vedi deliberazione 685 del 11.08.2023) tutte da concludersi entro il 2025 (target PNRR), per l’ammodernamento del sistema informativo ospedaliero, la progressiva integrazione tra i sistemi di cartella clinica elettronica e le attrezzature e sistemi elettromedicali, per l’incremento delle difese e la riduzione dei rischi di tipo informatico (Cyber Security), l’adeguamento dei sistemi informatici verso il nuovo “Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0”, il rinnovo degli strumenti di Business Intelligence e DataWarehouse per l’analisi dei dati, il miglioramento dell’interoperabilità tra i sistemi, la sostituzione delle postazioni di lavoro e, infine, il rinnovo delle centrali telefoniche.

“Oggi possiamo dire di aver messo un punto fermo su un’altra delle progettualità programmate per il 2023 e legate ai fondi europei - commenta il dottor Dario Padrone, direttore della S.C. Sistemi informativi e Ingegneria clinica - Abbiamo deciso di dedicare parte dei finanziamenti ricevuti al rinnovo complessivo del parco attrezzature informatiche ospedaliere perché quello attuale è da tempo obsoleto, poco performante e non più in linea con le esigenze aziendali, è chiaro inoltre che queste attrezzature, nell’ambito del più ampio processo di Digitalizzazione in corso da tempo, sono diventate fondamentali, se non imprescindibili, per una moderna e sicura gestione ed erogazione dei servizi sanitari ai cittadini”.

“Con questa operazione, mai avvenuta prima in ASL2, contiamo di contribuire in maniera significativa a raggiungere diversi obiettivi strategici: migliorare i processi clinico-assistenziali, aumentare la qualità delle performance, garantire la continuità di funzionamento, incrementare il livello di sicurezza informatica” aggiunge.

“I fondi del PNRR dedicati alle tecnologie ICT e alle tecnologie sanitarie (cosiddette 'grandi macchine') - prosegue quindi il dottor Padrone - ci hanno offerto grandi opportunità; stiamo lavorando alacremente ogni giorno per non sprecare tale occasione e per portare a termine, con i tempi e le modalità previste, tutte le progettualità pianificate”.

“Questo importante investimento - riferisce il commissario straordinario dott. Michele Orlando - rappresenta un rilevante risultato di programmazione e svecchiamento delle attrezzature informatiche dei nostri servizi e reparti, con conseguente maggiore qualità e tempestività delle risposte e della presa in carico del paziente, garantendo una più efficace capacità di governance e programmazione nella gestione dei dati sanitari e delle informazioni nel rispetto della loro sicurezza”.