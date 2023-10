Monoblocco del Santa Corona, l'Asl2 approva la convenzione per affidare a Ire lo studio di fattibilità

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione del monoblocco dell'ospedale Santa Corona. La direzione dell'Asl ha votato la delibera di approvazione della convenzione che affida ad Ire lo studio di fattibilità e della nuova struttura ospedaliera.

La spesa prevista l'incarico ad Ire è di 229.303 euro (oltre IVA) che sarà erogato in tre rate: la prima pari al 20% alla forma del disciplinare per la formalizzazione della proposta, a seconda rata pari ad un ulteriore 40 % ad avvenuta approvazione del documento di fattibilità e il saldo in seguito dell’approvazione del Documento d'indirizzo della progettazione. Attualmente esiste uno studio di pre-fattibilità.

Il primo con un Quadro economico complessivo di 145.000.000 di euro suddiviso in un primo lotto di euro 60.000.000 euro ed un secondo lotto a completamento di 85.000.000 euro. Nel settembre 2022 nel “Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL.” è stato previsto l’intervento nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’ INAIL, per un importo di 145.000.000 di euro.

Nel novembre dello scorso anno è stata fatto un aggiornamento dello studio di pre- fattibilità che prevede un intervento principale con la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (monoblocco) e demolizione in più fasi di tre padiglioni esistenti ed in uso : il “padiglione Primo chirurgico”, ex Polio che ospita il Recupero e rieducazione funzionale e la piastra dei servizi.

Questo comporterà la ricollocazione temporanea delle funzioni di quegli edifici. Prevista anche e la realizzazione di nuovi locali tecnici e sistemazioni esterne. L'investimento previsto per il nuovo monoblocco è 202.726.200 euro al netto di arredi ed attrezzature ( in tutto 239.344.163 euro).

Il monoblocco accorperà gran parte dei reparti attualmente dislocati in più edifici e avrà 367 posti letto. I saranno altri Altri 51 letti al padiglione 18, uno dei pochi che sarà risistemato.