Da Nashville ad Albenga, Eileen Rose sul palco del Teatro Ambra con i Trafficanti di sogni

Avevano promesso una sorpresa i Fieui di caruggi e hanno mantenuto la parola. Domani sul palco del Teatro Ambra di Albenga tra i Trafficanti di sogni, che concluderanno un ricco ed emozionante "Ottobre De André", ci sarà Eileen Rose, talentuosa cantautrice statunitense, le cui canzoni, sempre in bilico tra folk, rock e gospel, sono influenzate dalla mitica atmosfera di Nashville dove spesso si esibisce.

Davvero un bel regalo per gli spettatori che ancora una volta affolleranno il Teatro Ambra. E non sarà sola. Ad accompagnarla con la sua chitarra “The Legendary”, Rich Gilbert, che per anni è stato al fianco del mitico cantante e fondatore dei Pixies Charles “Black Francis” Thompson.

La coppia si unirà agli altri “Trafficanti di sogni”: Dori Ghezzi, Antonio Ricci, Gigliola Cinquetti, Amara, Giorgio Vanni, Andrea Filippi, Franco Fasano, Max Longhi, Mattia Villardita e Mauro Vero.

Davvero i Fieui non cessano di stupire e "Ottobre De André" continua a regalare magie. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il comune di Albenga e con il Patrocinio morale della Fondazione De André, sostiene la Comunità di San Benedetto al Porto, fondata da don Gallo, cui verranno devolute tutte le offerte ricevute.