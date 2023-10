L’ADSO festeggia i 20 anni con due eventi ad Albenga e Savona

L’associazione ADSO (Associazione Down Savona Odv) compie 20 anni. "2003-2023: un arco temporale di vent’anni iniziato da un gruppo di genitori di persone con Sindrome di Down con tanta paura e voglia di fare, pieni di sogni da concretizzare per l’inclusione dei loro figli nel tessuto sociale del territorio di appartenenza", commentano dall'associazione ADSO.

"Idee e progetti si sono susseguiti, ad ogni passo se n’è aggiunto un altro. Ci sono stati momenti di stop, di riflessione, di tensione e altri di soddisfazione, gioia e condivisione. Abbiamo puntato sulle relazioni sociali e l’autonomia per far vivere il territorio e le sue opportunità in modo inclusivo, vivere l’estate e il mare, la montagna e gli sport invernali, corsi di computer, orto a chilometro zero, studio dentistico per la prevenzione... e il durante e dopo di noi. Collaborazioni sono nate, si sono allargate e consolidate; un rapporto sempre più stretto con le persone prossime a noi arrivando al 2023".

"In occasione del compleanno dei 20 anni abbiamo pensato a due momenti ufficiali diversi, ma con lo stesso obiettivo: ringraziare chi ci ha aiutato a trasformare i sogni in conquiste donando a noi la sua professionalità sul lavoro, il suo tempo libero, il suo 5 per mille, le sue donazioni, il suo esserci nel momento del bisogno, la sua voglia di scrivere, laboratori da frequentare e luoghi da scoprire insieme", concludono dall'associazione.

Questo il programma: sabato 21 ottobre, dalle 15 alle 18, nel cortile di Casa Adso (rione Risorgimento) avrà luogo un pomeriggio musicale con merenda; sabato 4 novembre, dalle ore 10 alle 13, nella Sala della Sibilla del Priamar a Savona, l'associazione presenterà la nuova Carta dei Servizi.