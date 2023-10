Cala il numero dei banchi, il Comune di Savona riorganizza la fiera di Natale e quella di Santa Rita

La crisi si fa sentire anche per il commercio ambulante e per due delle fiere più frequentate dai savonesi, quella di Natale del 23 e 24 dicembre nel centro città e quella di Santa Rita del 22 maggio nel quartiere dell'Oltreletimbro che ospita la chiesa dedicata alla Santa.

I due eventi commerciali, istituiti con una delibera di Consiglio nel 2001, avevano inizialmente un'ottantina di banchi ciascuna. Nel corso degli anni i posteggi sono progressivamente calati : attualmente le concessioni attive per la Fiera di Natale sono 26, della categoria merceologica “merci varie” più un posteggio riservato a portatori di handicap.

Con il nuovo piano la Fiera di Natale sarà in Piazza del Popolo lato monte e Via Montesisto lasciando l'eventuale tratto di quest'ultima via senza occupazioni a disposizione per la collocazione di posteggi esclusivamente in regime provvisorio e qualora l'area sede degli stessi venga sottratta alla fruizione per motivi contingibili ed urgenti.

Inoltre visto che al sabato l'area è occupata dal mercato dei Produttori diretti e che l'edizione della Fiera di Natale di quest'anno cade nella giornata di sabato, i banchi della Fiera saranno in Corso Italia compreso tra Via dei Vegerio e Via Battisti di recente pedonalizzazione.

Alla Fiera di Santa Rita i banchi sono attualmente 44, di questi 38 appartenenti alla categorie alimentari e non alimentari più un posteggio riservato a portatori handicap, 4 appartenenti alla categoria non alimentare – fiori, e 1 appartenente alla categoria “produttori” . L'area interessata sarà Piazza Consolazione, Via Collodi sino ad incrocio con Via Serao, Via Tasso lato dehors, Via De Amicis tra Piazza della Consolazione e l'incrocio con Via Tasso.

Il restante tratto di Via De Amicis sarà per stalli a regime provvisorio e in Via Aleardi potranno trovare collocazione iniziative o allestimenti dedicati a realtà Associazionistiche.