Camion nuovamente incastrato a Stella San Martino. Il Sindaco: "Primo caso dopo mesi di tranquillità"

A distanza di mesi nuovo camion incastrato a Stella, a San Martino sulla Sp542.

E' successo lunedì notte nei pressi proprio della sede della Croce Rossa e non accadeva da mesi dopo i sopralluoghi con Autostrade e il grido d'allarme del sindaco Castellini stufo del continuo transito dei mezzi pesanti nel suo comune bloccati a causa sia delle chiusure notturne autostradali che dei navigatori che portano i tir a sbagliare strada.

Con il posizionamento dei cartelli la situazione sembra essere nettamente migliorata, ultima problematica a parte. Gli ultimi casi legati ai camion bloccati in ordine di tempo si erano verificati anche a settembre ma a causa dei lavori nelle curve dell'abitato di San Giovanni (i tir dovevano infatti transitare temporaneamente sulla Sp2).

"E' il primo caso dopo mesi di tranquillità, il rischio zero sapevamo che non ci sarebbe stato al 100% ma siamo dispiaciuti che sia accaduto a 7 mesi dall'ultimo (giugno 2024) - il commento del Sindaco, che era presente sul posto - Sicuramente grazie alla Croce Rossa che lo hanno incrociato e hanno avvisato tutti dai vigili del fuoco alla polizia e la protezione civile. Bravi tutti per essere riusciti a disincastrarlo dalla frazione di San Martino e indotto sulla strada giusta"

"Il problema, al di fuori di aver evaso tutti gli alert completamente, è sempre il medesimo: che usano navigatori da macchine e non da mezzi articolati" continua il primo cittadino.