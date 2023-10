Plastica in cambio di sconti, Dego inaugura il nuovo eco compattatore

Un passo in avanti verso la sostenibilità ambientale. Domani, domenica 22 ottobre, alle ore 14 in piazza Botta, il comune di Dego inaugurerà il nuovo eco compattatore.

Il progetto promette di incentivare il riciclo delle bottiglie di plastica in modo creativo ed efficace: "A dicembre inizierà una partnership con i punti vendita del paese. Il meccanismo è semplice, ma efficace. Ogni bottiglia di plastica inserita nel compattatore rilascerà un punteggio sopra uno scontrino. Quando un utente accumulerà un totale di punti prefissato, avrà diritto a uno sconto presso le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa", spiega il vice sindaco Corrado Ghione.

L'eco compattatore è già in funzione. Durante il taglio del nastro verrà spiegato il funzionamento alla cittadinanza. Ma come afferma il vice sindaco Ghione, durante una dimostrazione con il consigliere comunale Paolo Valle, l'eccezionalità di questa apparecchiatura non risiede solo nella sua funzionalità, ma anche nel coinvolgimento attivo della comunità.

"Ieri sera, mentre testavamo la macchina, abbiamo assistito con gioia a dei giovani cittadini, che lungo il viale dalla passerella, hanno raccolto delle bottigliette abbandonate come rifiuti e le hanno inserite nell'eco compattatore. Questo dimostra quanto la comunità sia pronta a sostenere un'iniziativa di questo tipo", conclude Ghione.