Parco eolico, ad Altare è scontro politico. La consigliere Scotti: "Serve un forte coro di protesta, non atti destinati a giacere in archivio"

"Il sindaco Briano ancora una volta mi cita come se fossi il nemico pubblico numero uno, solo perché ho osato portare avanti la mia iniziativa contro l'ennesimo parco eolico, che sarebbe installato in una zona di forte interesse paesaggistico e faunistico. Forse pensa che il suo deferente dissenso, manifestato in un atto comunale che persino i suoi cittadini ignorano e destinato a giacere in archivio, possa avere un qualche effetto reale?". Così Rita Scotti, consigliere di minoranza ad Altare, interviene sul tema inerente il progetto per l’installazione del parco eolico “Quiliano” (che vede coinvolti oltre al comune altarese anche Mallare e Quiliano), che prevede la realizzazione di un impianto da 30 MW, composto da cinque aerogeneratori sul territorio quilianese.