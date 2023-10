Scommesse nel calcio, El Shaarawy si chiama fuori: "Non potrei mai. Accusato e giudicato per sentito dire"

"Mi trovo a dovermi difendere, come già in passato, dalla cattiveria di chi mi accusa di aver commesso fatti che per mia natura non potrei mai compiere. E chi anche solo un po' mi conosce lo sa".

Ci ha messo qualche ora, il tempo necessario a valutare con la mente il più fredda possibile il da farsi, Stephan El Shaarawy a prendere la propria posizione dopo le presunte "rivelazioni" di Fabrizio Corona secondo il quale l'attaccante savonese sarebbe uno dei giocatori coinvolti nel giro di scommesse sul calcio.

Il giocatore classe '92 ha infatti rotto il silenzio in uno dei suoi rari post in cui ha scelto di scrivere e parlare in prima persona per discostarsi totalmente dalle parole del paparazzo, che lo ha coinvolto insieme al difensore della Lazio Casale: "Non sono una persona a cui piace esporsi pubblicamente, ma quello che è successo negli ultimi giorni va oltre ogni limite. Credo e ritengo di essere sempre stato apprezzato per la mia educazione, la mia discrezione e la dedizione al lavoro, in questo sport che amo".

"Non giudicate mai per sentito dire, non date ascolto a fatti o persone senza verificare, non commentate alimentando la diffusione di notizie false senza avere prove, perché credetemi: quando ci si trova dall'altra parte fa davvero male" è stata quindi l'accusa del giocatore che, insieme al collega laziale, ha intanto querelato Corona.