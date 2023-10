Ordinanza anti piccioni, il sindaco di Borghetto S. Spirito Canepa: "Colpa di chi scambia luoghi pubblici o condominiali per discarica"

" Massimo rispetto per gli animali e per tutte le associazioni che si prefiggono di salvaguardarli, compreso naturalmente l’OSA. Però mi chiedo se colui che ha rilasciato le dichiarazioni in nome e per conto dell’associazione si sia preoccupato di verificare il caso specifico di Borghetto recandosi sul posto o se si tratti, come purtroppo accade sempre più spesso, di un cosiddetto 'ambientalista da salotto' ".

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, alle reazioni di Osservatorio Savonese Ambientalista che nelle scorse ore ha commentato l'ordinanza per limitare la diffusione dei piccioni nel territorio comunale definendola, in buona sostanza, poco utile a raggiungere l'obbiettivo.

"Ogni realtà è differente e se vivesse la realtà del mio paese potrebbe valutare la replicabilità o meno di altri modelli ritenuti virtuosi altrove con cognizione di causa - commenta il primo cittadino - Ho emesso l’ordinanza per tutelare il decoro e soprattutto l’igiene pubblica per colpa di pochi che scambiano luoghi pubblici o aree condominiali per discariche di avanzi alimentari senza rispetto dei luoghi e delle persone".