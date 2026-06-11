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Politica | 11 giugno 2026, 17:08

Regione, il Presidente Bucci incontra il Console General USA Douglass Benning

Tra i temi trattati, i legami economici e culturali tra gli USA e la Liguria

Regione, il Presidente Bucci incontra il Console General USA Douglass Benning

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato questa mattina, nella sede dell’ente, il console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Douglass Benning. Il console, che sta per concludere il suo mandato in Italia, ha già effettuato diverse visite istituzionali in Liguria: l’incontro di oggi è stato dunque un ‘saluto’ al territorio. Tra i temi trattati, i legami economici e culturali tra gli USA e la Liguria.

“È stato un piacere accogliere il console Benning: il nostro incontro è stato molto utile per fare il punto sugli ottimi rapporti tra Stati Uniti e la Liguria e per illustrare le prospettive di crescita e sviluppo della nostra Regione – dichiara il presidente Bucci -. La Liguria sta attraversando una fase di sviluppo: si stanno aprendo nuove opportunità nei settori dell'energia e della sanità, ambiti strategici per il futuro, senza dimenticare la crescita del turismo e del settore crocieristico, settori dove esiste una forte presenza di cittadini statunitensi. Il confronto con il consolato si è rivelato utilissimo per costruire nuove sinergie e collaborazioni”.

In occasione del 250esimo anniversario dell’indipendenza americana, il presidente Bucci prenderà parte il 17 giugno ad un evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano.

Redazione

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