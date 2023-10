Ritardi nei lavori all'ufficio postale di Valleggia, Isetta: "Disagi insostenibili, deve riaprire al più presto con il punto Postamat"

Troppi ritardi si stanno accumulando nel cantiere della sede dell’ufficio postale di Valleggia, ormai chiuso dall’inizio dell’estate. La riapertura era infatti prevista per il 18 settembre 2023, data non rispettata da Poste Italiane. E nei muri esterni all’immobile di via Armando Diaz non si vede ancora l’installazione dello sportello Postamat, fortemente auspicato.

Attualmente continua a funzionare, per tutto il territorio della città di Quiliano, il solo ufficio postale di via Don Peluffo, con continue code quotidiane di utenti, e con conseguenti disagi espressi dai cittadini, anche sui social network. Durissima è stata quindi la reazione dell’amministrazione comunale.

Con una nuova nota inoltrata nei giorni scorsi ai vertici di Poste Italiane, il Sindaco Nicola Isetta è quindi intervenuto per lamentare la gravissima situazione venutasi a creare: "Ritengo sicuramente inaccettabile il silenzio e le modalità con cui la società Poste Italiane non stia fornendo al nostro comune gli aggiornamenti sulle continue richieste, sollecitatemi dai nostri concittadini, in ordine alle tempistiche di riapertura dello sportello a Valleggia".

"Ricordo a tal fine che da diverso tempo, con numerose comunicazioni scritte ai dirigenti provinciali, regionali e nazionali di Poste Italiane, avevo evidenziato il disagio per gli utenti e i cittadini del periodo molto esteso della chiusura dello stesso sportello, oltre a sollecitare la richiesta – già formulata negli ultimi anni – di installazione del punto Postamat".

"L’ultima comunicazione formale di Poste Italiane indicava la data del 18 settembre 2023, prevista per la riapertura dello sportello di Valleggia - aggiunge Isetta - Inoltre evidenziato che erano in corso i lavori di ristrutturazione, e che le linee di intervento prevedevano l’installazione del punto Postamat, con la precisazione in base alla quale nel caso di impossibilità per l’installazione del suddetto impianto presso i locali dell’Ufficio, Poste Italiane si rendeva disponibile a individuare una soluzione alternativa. Nella stessa nota ufficiale veniva evidenziato che, nei giorni successivi, la struttura delle Relazioni Territoriali ci avrebbe contattato. Da quel momento, non abbiamo più ricevuto alcun aggiornamento: una situazione, questa, inaccettabile e insostenibile per Quiliano".

"Nell’ultima comunicazione che ho pertanto inviato a Poste Italiane - conclude il Sindaco di Quiliano - ho rinnovato nuovamente l’esigenza della solerte riapertura dell’ufficio postale di Valleggia, la richiesta di aggiornamenti in merito e la non più rinviabile apertura del Postamat presso lo stesso sportello di via Diaz, richiamando a tal fine quanto aveva già espresso e condiviso il Prefetto di Savona sulla tematica in questione. In un periodo come questo, nel quale siamo al corrente dell’avvenuto completamento di altri sportelli Polis dotati di Postamat presso diversi comuni liguri, richiediamo con forza l’intervento risolutivo di Poste Italiane per rispondere alle esigenze della comunità territoriale di Quiliano, auspicando una rapida soluzione positiva".