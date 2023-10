Albenga, una tv francese nella cantina dei Fieui dei caruggi

Davvero instancabili i Fieui dei caruggi. Appena concluso con grande successo il loro "Ottobre De André", ecco che giovedì mattina la cantina di Vico del collegio e il Piccolo Museo della Fionda saranno al centro di riprese televisive per il programma "Dolce Vita Riviera" (TV 5 monde e canale di Monaco).

Il programma, che si occupa di enogastronomia, storia, turismo, curiosità è condotto in studio da Luana Tenca, star della TV francese, moglie dell'ex pilota e attore Paul Belmondo, figlio di Jean Paul Belmondo.

I Fieui sono stati contattati negli scorsi mesi dagli addetti al programma e si sono immediatamente messi a disposizione: “Una bella possibilità per promuovere in Italia e nel mondo l'immagine di Albenga. E per questo dobbiamo dire grazie all'amico giornalista Alberto Borgini e alla simpatica inviata speciale Peggy”. Le riprese inizieranno nella prima mattinata.