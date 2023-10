Il Muretto più celebre d'Italia raccontato nell'entusiasmante podcast di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest 2023

La quinta edizione di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest prosegue con nuove e importanti iniziative in programma fino a dicembre. A partire da una serie di podcast a cura del giornalista Rai Luca Ponzi, dal titolo "I 70 anni del Muretto", che ripercorre in 5 puntate la storia e la cronaca delle celebri firme che adornano il Muretto di Alassio dal 1953.

“Alassio ha visto passare centinaia di illustri personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, della letteratura e di tutte le arti, che hanno reso il nostro Paese unico nel mondo - ricorda il Sindaco di Alassio Marco Melgrati - E ognuno di loro ha lasciato in questo angolo di Liguria un segno indelebile del proprio passaggio. Un riconoscimento che ogni anno Alassio consegna a un messaggero di cultura internazionale. Una firma che ogni anno va a impreziosire il nostro Muretto di famosi. Iniziato come un vezzo, è diventato un capitolo importante della storia alassina e del costume italiano”.

Sono tantissimi i campioni dello sport che hanno firmato la piastrella di ceramica presente sul Muretto. Dal campionissimo per eccellenza, quel Fausto Coppi che sulla bici si guadagnò il soprannome a suon di vittorie, ad Alberto Tomba, imbattibile sugli sci, a Sara Simeoni, la prima donna a saltare in alto oltre i due metri. Nel mondo della musica decine i nomi che hanno fatto epoca. I primi a firmare la piastrella furono i quattro componenti del Quartetto Cetra. Da allora si sono aggiunti cantautori impegnati, come Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini, insieme a tanti altri cantanti che hanno scalato le classifiche, come Adriano Celentano, Fred Bongusto, Franco Califano. E immancabili i divi del cinema e della televisione come De Sica e Mike Bongiorno, passando dal teatro, con Franca Rame, arrivando alla letteratura, con uno scrittore che ha fatto epoca: Giovanni Guareschi, il papà di Peppone e don Camillo.