Savona, al via la ristrutturazione del magazzino cantonieri di via Grassi

Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio comunale via Grassi, adibito a magazzino cantonieri. Finché non verranno completati i lavori Palazzo Sisto ha dovuto trovare un'altra sistemazione per il magazzino comunale in uso al Servizio Lavori Pubblici.

Palazzo Sisto ha individuato l'edificio presente di piazzale Eroe dei due Mondi 1, di proprietà comunale ed attualmente inutilizzato. Per la superficie utile e le caratteristiche è stato ritenuto lo spazio più adatto per sistemare mezzi e materiali di pronto intervento per emergenze sulle strade.

I locali però hanno l'utenza idrica ma non elettrica. Per questo il Comune ha affidato l'incarico di collegare l'utenza elettrica per poter utilizzare i locali.