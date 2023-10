Quiliano, l'opposizione attacca il sindaco: "Lunedì scuole chiuse senza allerta meteo"

"Il sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole, nonostante l'orario dell'allerta arancione non si sovrapponesse all'orario scolastico".

Il gruppo di opposizione Quiliano Domani attacca l'operato del primo cittadino Nicola Isetta.

La ristrutturazione della scuola primaria Don Peluffo ha costretto gli studenti a essere temporaneamente trasferiti alcune classi nell'ex sede dei Club Sportivi Quilianesi e altre nella ex sede del comune in piazza Costituzione.

"Lunedì 23 ottobre, Arpal dava allerta gialla dalle ore 17 alle 20 e arancione dalle 20 alle 24, e nonostante ciò, le scuole sono rimaste chiuse dal mattino e per l'intera giornata, senza una concreta valutazione in merito alla reale condizione idrogeologica e dello stato del fiume che era praticamente asciutto" spiegano dall'opposizione con il capogruppo Rodolfo Fersini che ha raccolto numerose segnalazioni da parte dei genitori, i quali hanno scritto una lettera al primo cittadino quilianese per chiedere come intende intervenire su questa criticità sia legata all'ordinanza emanata che sulla sicurezza degli edifici.

Gli studenti infatti con l'allerta arancione emanata venerdì e poi successivamente martedì hanno saltato tre giorni di scuola (compreso lunedì).

"Riteniamo questa soluzione inadeguata e in contrasto con il dovere, in condizioni di assoluta normalità, di erogare un servizio pubblico essenziale come il diritto allo studio, creando peraltro un forte rallentamento della didattica e notevoli disagi alle famiglie" hanno proseguito.

L'opposizione ha anche sollevato preoccupazioni riguardo alla scelta di collocare i bambini nei Club Sportivi Quilianesi, un edificio situato vicino al torrente, definendola "assolutamente sbagliata".

"Un provvedimento senza logica, soprattutto alla luce delle continue allerte arancioni nella regione, che potrebbero comportare ulteriori chiusure delle scuole nel corso dell'anno scolastico. Siamo solidali con le famiglie per queste scelte disfunzionali da parte dell'amministrazione comunale" concludono dall'opposizione.

Il sindaco nella giornata di oggi effettuerà un incontro con la scuola per affrontare la tematica.