Benefici per tutti con il pagamento rateale

I pagamenti rateali, una volta riservati a grandi acquisti, sono sempre più diffusi anche per le spese di tutti i giorni. Puoi trovarli nei negozi fisici e stanno diventando opzioni popolari anche quando si tratta di effettuare acquisti online, anche se di importo modesto. Se sei un commerciante, quando offri prodotti o servizi per un determinato importo, consentire il pagamento a rate può aumentare le tue vendite. Puoi anche offrire l'opzione di pagamento rateale quando gli acquisti vengono effettuati online, sul tuo negozio digitale. Esaminiamo cos'è il pagamento rateale, i modi per offrirlo online e i benefici di fornire questa opzione di pagamento. FLOA Pay è uno dei più affidabili servizi di pagamento a rate disponibili su Internet.

Cos'è il pagamento a rate?

Il pagamento a rate, detto anche frazionato, si riferisce a una soluzione di finanziamento offerta dal commerciante e che consente al cliente di pagare il bene o il servizio acquistato in più rate mensili.

Al momento del pagamento dell'acquisto, il commerciante può offrire un'opzione di pagamento rateale che consente di dilazionare il pagamento nel tempo. In cambio, l'importo dell'acquisto è maggiorato di oneri finanziari compresi tra l'1,5% e il 4% dell'importo iniziale. Questo aumento può essere trasferito al commerciante senza influire sul cliente. Questo tipo di pagamento non è considerato un credito se la durata delle rate è inferiore a tre mesi.

Quali sono i vantaggi del pagamento a rate per i commercianti ed i siti di e-commerce?

Offrire ai clienti la possibilità di pagare a rate porta diversi vantaggi per un commerciante, come ad esempio l'incremento del paniere medio; la fidelizzazione della clientela; la crescita del tasso di conversione e un rischio ridotto di mancato pagamento. Devi sapere che al di là di una suddivisione in 4 rate, non si parla più di facilità di pagamento ma di credito. In questo caso l'esercente deve far compilare al cliente un modulo informativo e rispettare le norme sui prestiti al consumo. Ecco perché molti commercianti offrono solo il pagamento in tre o quattro rate senza costi aggiuntivi. Utilizzando un sistema di pagamento online di terze parti, il commerciante riceverà l'intero importo senza doversi occupare della gestione e senza alcuna conseguenza sul suo flusso di cassa. I vantaggi di offrire il pagamento rateale non hanno più bisogno di essere dimostrati, è quasi un obbligo impostarlo sul proprio sito e-commerce in quanto permette di aumentare il proprio fatturato.

Quali sono i vantaggi del pagamento rateale per i clienti?

Poter accedere a pagamenti rateizzati migliora l'esperienza di acquisto e consente di effettuare spese che altrimenti potrebbero inficiare il proprio budget mensile. I vantaggi derivanti da tale pagamento per i clienti rimangono numerosi.

Si migliora l'esperienza di acquisto

Accendere un prestito è sempre fonte di ansia per i consumatori. Questa idea da sola può rallentare notevolmente gli acquisti effettuati da quest'ultimi. Al contrario, il pagamento frazionato consente ai clienti di aumentare i propri acquisti. Il cliente che opta per questa soluzione di pagamento, infatti, non sente l'impatto dei suoi acquisti sul suo portafoglio o sul suo budget, il che lo incoraggia ad acquistare più merce. Inoltre, il pagamento rateale consente di ridurre al minimo il rischio di scoperto a seguito di un acquisto costoso. Pertanto, il consumatore, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, può facilmente controllare il suo budget e mantenere il suo potere d'acquisto anche in caso di imprevisti finanziari.

Nessun costo aggiuntivo e un servizio molto accessibile

Il pagamento frazionato spesso rimane senza costi aggiuntivi per il cliente. Generalmente è il venditore che sostiene queste commissioni sui tassi di credito addebitati dall'istituto di credito. Tali commissioni non rappresentano molto rispetto ai guadagni generati da questo sistema di regolamento per il commerciante. La sottoscrizione al pagamento rateale rimane invece più accessibile e semplice, a differenza di una richiesta di prestito convenzionale. Con questo servizio il cliente può finanziare molto velocemente l'acquisto di un oggetto costoso senza ricorrere ad un ente creditizio o ad una banca. Questo viene fatto in pochi clic e senza fornire alcuna documentazione. Il pagamento frazionato è semplicemente un'alternativa migliore al credito. Inoltre, questa accessibilità del pagamento in questione consente ai consumatori di risparmiare tempo durante le transazioni.