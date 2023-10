Sportello postale di Valleggia, le Poste rispondono al sindaco: "I lavori sono in fase di ultimazione"

I lavori a breve verranno conclusi. Questa la sostanziale novità emersa a seguito di una risposta di Poste Italiane al sindaco di Quiliano Nicola Isetta che li aveva sollecitati per la riapertura dell'ufficio postale di via Diaz a Valleggia e l'installazione del Postamat.

"A seguito dei nostri ripetuti solleciti le Poste Italiane hanno spiegato che i lavori iniziati il 7 luglio sono attualmente in fase di ultimazione - ha spiegato il primo cittadino quilianese - Hanno comunicato inoltre che è intenzione dell'azienda dotare l'ufficio postale di Valleggia di un Atm Postamat ma fino ad ora non è stato possibile in quanto l'assemblea del condominio in cui si trova l'ufficio postale ha dato parere negativo. Ciò nonostante si impegnano ad individuare un'alternativa fuori dall'ufficio postale e installarlo entro il piano Polis 2023-2026"