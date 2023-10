Una nuova strada a Murialdo: l'inaugurazione con il vicepresidente regionale Piana

"È stata inaugurata la strada di congiunzione tra la SP 51 fondovalle Murialdo-Bardineto, la frazione Baduoli e la via in costiera tra il Colle Giovetti e il Santuario del Deserto alla presenza del vicepresidente della Regione Alessandro Piana".

"Sono stati effettuati interventi di ingegneria naturalistica, come cunette rivestite in pietra e deviatori dell'acqua in caso di pioggia, per salvaguardare l'integrità del tracciato - aggiunge il primo cittadino - Non ultimo, la strada oltre a rappresentare una via importante per le attività forestali ed agropastorali rappresenta una via di possibile soccorso per chi si trovasse in difficoltà nel versante sinistro del fiume Bormida".