Mioglia, conclusi i lavori di rifacimento della "strada del Merizzo" dopo i danni alluvionali: "Realizzati con risorse proprie senza alcun contributo dello Stato" (FOTO)

Nei primi mesi del 2026 sono proseguiti e quasi totalmente portati a termine gli interventi sulle strade ed i rii comunali a Mioglia deliberati a seguito dell'alluvione dello scorso 22 settembre 2025.

Per convogliare l'acqua nel rio Mioglia, sul versante destro di via Montecucco è stata realizzata una cunetta in pietra cementata.

Sono inoltre terminati gli interventi di rifacimento della "strada del Merizzo" che da via Àvera dopo il bivio della Viora si arrampica nel bosco fino ad incrociare la dorsale di Montorsaro che unisce la frazione Siriti con Giusvalla, nei pressi della vasca dell'acquedotto.

"La strada, quasi completamente distrutta dall'alluvione, è stata ricostruita in robusto materiale cementizio. Ora si tratterà di limitarne quanto più possibile il transito ai trattori, specie con rimorchio e vietarne del tutto l'accesso ai mezzi cingolati - spiegano dal Comune di Mioglia che non ha fatto mancare una stoccata - Si ribadisce che tutti questi lavori sono stati realizzati con risorse proprie, senza alcun contributo da parte dello Stato".