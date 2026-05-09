Vado Ligure approva il progetto esecutivo per piazza Cialet: 326 mila euro per completare la riqualificazione

La giunta comunale di Vado Ligure ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione urbana di piazza Cialet, dando ufficialmente il via al completamento di uno degli interventi più significativi per la trasformazione del waterfront di Porto Vado.



L’operazione, dal valore complessivo di 326 mila euro interamente finanziati con risorse comunali, rappresenta il secondo lotto di un percorso di riqualificazione più ampio iniziato nel 2015 e collegato direttamente anche al potenziamento della passeggiata a mare. L’obiettivo è completare la valorizzazione paesaggistica, urbana e sociale di una porzione strategica della fascia costiera vadese.



Dopo il primo intervento che aveva interessato parte della piazza con nuova pavimentazione, aree verdi, illuminazione e spazi per eventi, il nuovo progetto consentirà di riqualificare integralmente la porzione ancora non sistemata.



Nel dettaglio, il piano prevede una nuova pavimentazione in continuità estetica e architettonica con il primo lotto, il rifacimento e la razionalizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche, l’integrazione dell’illuminazione pubblica con nuovi punti luce e l’inserimento di sedute, per migliorare il decoro urbano.



Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento sarà la trasformazione della piazza in uno spazio a prevalente vocazione pedonale, con eliminazione della sosta permanente dei veicoli e accessi regolamentati ai soli residenti, mezzi autorizzati e attività di servizio. Una scelta che punta a rendere l’area maggiormente fruibile, sicura e attrattiva per cittadini, famiglie e visitatori e valorizzare le attività.



"Con questo progetto completiamo un intervento strategico per Porto Vado e per tutta la nostra fascia costiera - dichiara il sindaco Fabio Gilardi - la Piazzetta diventerà uno spazio urbano moderno, decoroso, più vivibile e più funzionale, in continuità con il percorso di riqualificazione che stiamo portando avanti per migliorare concretamente il territorio".



Il progetto è già stato validato sotto il profilo tecnico-amministrativo e consentirà ora di procedere con la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. "Non si tratta soltanto di un’opera pubblica - aggiunge Gilardi - ma di un investimento sulla qualità della vita, sulla socialità e sull’attrattività di Porto Vado. Vogliamo restituire alla comunità uno spazio centrale capace di valorizzare il fronte mare e rafforzare il legame tra cittadini, territorio e visitatori, coniugando decoro e funzionalità“.