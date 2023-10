Regione, l'assessore Scajola ha premiato lo Spider-Man savonese Mattia Villardita (FOTO)

L'assessore regionale Marco Scajola ha consegnato nel pomeriggio di ieri a Mattia Villardita una targa di riconoscimento, di Regione Liguria, per il grandissimo lavoro di volontariato svolto in questi anni che gli è valso la nomina a Cavaliere della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella.



Villardita, meglio noto come lo Spider-Man savonese, e la sua attività sociale sono stati al centro del convegno, organizzato dalla Croce Bianca di Imperia con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, dal titolo: 'Il volontariato secondo Spider-Man' svoltosi presso l'aula magna del polo universitario del capoluogo ponentino.



Tra i relatori l'assessore Scajola, in veste anche di psicologo clinico, che ha spiegato: "Mattia è un grande esempio per tutti, un modello di come si possano aiutare gli altri. I bambini malati che lui incontra, ricevono uno straordinario messaggio di positività e coraggio, fondamentale anche per la loro autostima. Sono particolarmente contento di avergli consegnato questo riconoscimento che vuol rappresentare un grazie simbolico da parte di tutti i liguri per ciò che fa. Un attività di volontariato sociale davvero lodevole che è giusto premiare e valorizzare in convegni come quello organizzato insieme alla Croce Bianca di Imperia che ringrazio".