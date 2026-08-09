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Solidarietà | 09 agosto 2026, 08:35

Finale Ligure, cena benefica per “Il Sorriso di Benedetta”: ospite speciale Nicole Magolie

Lunedì 31 agosto, alle ore 20, presso il Ristorante “La Fortezza” di Finale Ligure, si terrà una cena benefica a favore dell’associazione “Il Sorriso di Benedetta”

Finale Ligure, cena benefica per “Il Sorriso di Benedetta”: ospite speciale Nicole Magolie

L’evento è stato organizzato in memoria di Benedetta, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

La serata sarà accompagnata da un momento musicale di alto livello con l’esibizione di Nicole Magolie, una delle più apprezzate interpreti internazionali. L’artista, dopo le aperture estive dei tour mondiali dei Duran Duran e di Sam Smith, oltre ai duetti con Andrea Bocelli, ha scelto di essere presente gratuitamente e di dare il proprio contributo alla causa de “Il Sorriso di Benedetta”.

Nicole Magolie sarà accompagnata al pianoforte da Gabriele Gentile. Insieme, tra note, eleganza e meraviglia, regaleranno ai presenti un’esperienza immersiva unica nel suo genere.

La partecipazione prevede un’offerta minima di 50 euro e il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti dell’associazione.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il Ristorante La Fortezza al numero 331 9356705.

“Grazie di cuore a nome mio, della mia famiglia e dell’associazione Il Sorriso di Benedetta”, il pensiero di Pierangelo Ottonello.

Redazione

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