Millesimo in festa per i 70 anni della Croce Rossa, il sindaco Garofano: "Siete il cuore pulsante della nostra comunità"

Settant’anni di storia, servizio e vicinanza quotidiana alla cittadinanza. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Millesimo ha celebrato il suo 70° anniversario di fondazione con una giornata di grande festa e profonda commozione, testimoniando la straordinaria forza del volontariato locale.

L'evento ha visto la partecipazione straordinaria del Presidente Regionale CRI Liguria, Luca Bracco, giunto a Millesimo per portare i saluti della struttura regionale, ed è stato arricchito da un sentito videomessaggio di auguri del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.

"Settant’anni di Croce Rossa a Millesimo raccontano la parte migliore e più generosa della nostra comunità – commenta il Sindaco di Millesimo, Francesco Garofano - Parliamo di donne e uomini che ogni giorno, con silenziosa dedizione, mettono il proprio tempo a disposizione degli altri. Ringrazio il Presidente Nazionale Rosario Valastro per il bellissimo messaggio, il Presidente Regionale Luca Bracco per la sua vicinanza e, di cuore, il nostro Presidente locale Ezio Ferrari insieme a tutti i volontari di ieri e di oggi. La CRI non è solo un presidio sanitario insostituibile, ma il cuore pulsante del nostro tessuto sociale".

Emozionato il Presidente del Comitato CRI di Millesimo, Ezio Ferrari: "Celebrare 70 anni significa guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. Questo importante traguardo appartiene interamente ai nostri volontari, che tolgono tempo alle proprie famiglie per donarlo a chi ha bisogno, e a tutta la cittadinanza di Millesimo, che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno e il proprio affetto"

Durante la cerimonia si sono vissuti momenti dedicati al ricordo della storia del Comitato, alla consegna delle benemerenze e ai ringraziamenti a tutte le realtà e forze dell'ordine del territorio che collaborano quotidianamente con la Croce Rossa.