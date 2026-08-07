A Varazze la raccolta alimentare promossa da Gioventù Nazionale Savona

Si è svolta oggi, venerdì 7 agosto, presso Ekom di via Maestri del Lavoro 1 a Varazze, la raccolta alimentare promossa da Gioventù Nazionale – Provincia di Savona. Dalle 9 alle 14, cittadini e volontari hanno contribuito a sostenere le persone e le famiglie del territorio che attraversano un momento di maggiore difficoltà.

L'iniziativa ha permesso di raccogliere generi di prima necessità a lunga conservazione, tra cui pasta, riso, conserve e olio, grazie alla generosità di quanti hanno scelto di destinare una parte della propria spesa alla solidarietà.

"Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che, anche con un piccolo gesto, hanno deciso di donare una parte della propria spesa per chi ne ha più bisogno - dichiara Riccardo Boffa, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Savona - La partecipazione dimostrata conferma quanto il nostro territorio sappia essere vicino alle fragilità e trasformare un atto quotidiano in un aiuto concreto per molte persone".

"Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa,i volontari, il personale e la direzione di Ekom, nonché quanti hanno collaborato all'organizzazione della giornata - prosegue Boffa - La solidarietà nasce dal lavoro comune e dalla disponibilità di tante persone che scelgono di mettersi al servizio della comunità. Continueremo a promuovere occasioni di vicinanza concreta, perché nessuno venga lasciato indietro".

La raccolta alimentare rientra nell'impegno di Gioventù Nazionale Savona per il territorio e per il sostegno alle fasce più fragili della comunità locale. L'evento si è tenuto presso il punto vendita Ekom di Varazze e ha invitato alla donazione di alimenti non deperibili.