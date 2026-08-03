Albenga, una maratona di gelato per finanziare i progetti oncologici gratuiti ANT

In questa estate super afosa, quale scelta migliore che gustare un buon gelato artigianale e se poi diventa anche una scelta solidale motivo in più per recarsi nelle gelaterie ingaune che anche quest'anno hanno deciso di partecipare all'evento "Con un gelato regali un sorriso” la manifestazione organizzata dalla Fondazione ANT Franco Pannuti ETS.

A partire da lunedì 3 agosto e per tutto il mese, si terrà infatti una vera e propria maratona del gelato, durante la quale quattro gelaterie artigianali devolveranno una percentuale dell’incasso a favore dei progetti oncologici gratuiti della Delegazione di Albenga.

Il gelato è un alimento utile e sicuro per i malati oncologici, offre sollievo in caso di mucosite o in appressamento da inappetenza, a patto di preferire gusti semplici a base di frutta fresca o yogurt senza zuccheri aggiunti in base alle specifiche indicazioni mediche e fornisce un apporto energetico immediato e facile da consumare quando manca l'appetito o si fa fatica a masticare cibi solidi.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, si realizza grazie alla preziosa collaborazione di quattro note gelaterie di Albenga, che si alterneranno nell'arco di tutto il mese di agosto.

Ad inaugurare l'evento dal 3 al 9 agosto sarà la gelateria Crema Gelateria Artigianale (in Via Dalmazia, 55). Successivamente, dal 10 al 16 agosto, il testimone passerà a Cioccogelato, situato nella centrale Piazza IV Novembre 6. La terza settimana, dal 17 al 23 agosto, vedrà protagonista Festival des Glaces (in Viale Italia, 47), mentre la chiusura dell'iniziativa, dal 24 al 30 agosto, sarà affidata alla gelateria Perlecò (in Via G.M. Oddo, 20).

"Siamo molto contenti che alle gelaterie storiche che sono già al nostro fianco dal primo anno, si sia unita anche Perlecò, nota gelateria artigianale alassina ma che da pochi mesi ha aperto la sua attività anche nel centro storico di Albenga, proprio a pochi passi dal nostro Charity da Cuore a cuore – ha dichiarato la presidente della Delegazione ingauna Cristina Pavanelli. – Ci rivolgiamo a residenti e turisti chiedendo di recarsi in queste gelaterie artigianali per supportare i nostri progetti, perché così facendo oltre a gustare ottimi gelati sarà possibile sosterrete le visite mediche gratuite per la diagnosi precoce dei tumori, e visto che acquistare il gelato durante il periodo dell'evento non ha un costo supplementare, chi è sensibile alla nostra causa se vorrà potrà fare una donazione, anche di piccola entità tramite i nostri bussolotti presenti all'interno delle attività o eseguendo un bonifico bancario intestato a Fondazione ANT Franco Pannuti Ets BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT24W0306909606100000111103; inoltre, chi si presenterà presso il nostro Charity Da Cuore a cuore in Via Roma 46 ad Albenga – con lo scontrino delle Gelaterie che sostengono il progetto le Volontarie – riceverà un simpatico gadget".

Per conoscere tutti i numerosi progetti promossi dalla Fondazione ANT in Liguria è possibile recarsi al Charity Point ANT in Via Roma 46 ad Albenga, dove volendo si può donare il proprio tempo diventando Volontari, seguire le pagine FB ANT in Liguria e Mercatino da Cuore a cuore o la pagina IG merc_ant_ino.albenga.