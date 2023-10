Muore strangolata dal marito, avviata una raccolta fondi per i 4 figli

Dopo due giorni di agonia, in coma in terapia intensiva all'ospedale San Paolo di Savona, è morta la 31enne Etleva Kanolja, strangolata dal marito, il 42enne Selami Bodi nella notte tra venerdì e sabato scorsi nella loro abitazione di via Corridoni nel quartiere di Villapiana.

Mamma di 4 figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni, il fratello Erjon per questo ha voluto lanciare una raccolta fondi per sostenere i piccoli e poter trasportare la salma della giovane in Albania. Lo ha fatto con una iniziativa su GoFundMe, la popolare piattaforma di crowdfunding.

"Un grave evento accaduto la sera del 27 ottobre a Savona, in Italia, ha tolto la vita alla mia innocente sorella Etleva, rimasta vittima del marito e dei suoi malati episodi di gelosia. Quella sera mi ha avvisato mio nipote, che ha solo 13 anni: 'Zio, vieni presto', è stato il suo grido. La polizia e le forze mediche hanno fatto del loro meglio per salvare la vita di mia sorella, ma lei ha ritenuto impossibile sopravvivere a causa del trauma subito e ha cambiato la sua vita la sera del 29 ottobre alle 21:00 - spiega lo zio dei bimbi - Mia sorella ha lasciato 4 figli, il maggiore dei quali ha solo 13 anni. Tutti e 4 questi bambini sono ora nelle mani della giustizia e del destino italiano dopo che la madre è morta e il padre è in arresto".